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Дан старт Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу сезона 2019 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Рамблер
Ярко, красочно и очень по-семейному прошел старт Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу!

Лидеры Чемпионата.

Лучший старт Чемпионата у Группа РЭЦ и BCLP (Серия В) — команды смогли одержать 3 победы из 3-х на старте, с разницами забитых и пропущенных 10-5 и 6-1 соответственно. Причем Группа РЭЦ в 2-х матчах из 3-х совершала камбэк, отыгрываясь с 0:2 и 2:3.
Также 9 очков на старте смогли набрать лидеры Серии А: Завод ТГИ и Феникс Контакт РУС, пропустив всего по 1 мячу во всех играх I тура.
Интереснее всего получились игры в Суперсерии, где текущие лидеры турнирной таблицы ВТБ и Промсвязьбанк, не проиграли, но очков не досчитались. ВТБ (7 очков) — переиграл Росагролизинг 3:0, Рамблер 2:1 и поделил очки с Россельхозбанком 1:1.
Промсвязьбанк (5 очков) в свою очередь не проиграл ГАРАНТ Энерго 3:3 и Рособоронэкспорту 2:2, а также выиграл у Банка Авангард 2:1. Положение команд прошедших Серий.
Рамблер

Гонка Бомабрдиров.

Новый сезон, новый чемпионат — это повод снова начать гонку за индивидуальные награды. Разумеется первое на что обращают внимание это на гонку бомбардиров.
Традиционно самой результативной Серией становится Серия В. Там сразу 2 игрока смогли забить по 5 мячей за 1 тур: Лихоманов Иван Павлович (Fix Price) и Паршин Николай Владимирович (Группа РЭЦ), в Серии А сразу 4 футболиста возглавляют топ бомбардиров, правда на их счету только по 3 забитых мяча, в Суперсерии и того меньше: 6 человек — по 2 балла, все только начинается!

Фирменный стиль.

Многие смогли заметить, что ряд команд изменила имидж (усовершенствовала свою форму), взять например Завод ТГИ (Серия А), команда, сменив форму в межсезонье, на старте чемпионата одержала 3 победы! Отличная примета, мы считаем: сменил форму — начал побеждать!
Рамблер

Семейные ценности.

Сохранить и улучшить. Именно с такими словами мы всегда подходим к организации детского досуга! Анимационная программа, мастер-классы, призы и подарки, детская лотерея и многое другое — все традиционно доступно для юных зрителей
Комментарии
Футбол , Банк ВТБ , Рособоронэкспорт , АКБ "Авангард" , Росагролизинг , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Бэст прайс
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