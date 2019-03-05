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Похищенную мать игрока сборной Нигерии отпустили 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мать нападающего «Бордо» и сборной Нигерии Самуэля Калу, которая была похищена 27 февраля, отпущена на свободу.
Как сообщает L’Équipe, похитители требовали за освобождение женщины 36 тысяч евро. При этом полиция не подтвердила, было ли удовлетворено это требование.
Похищение произошло в штате Абия на юго-востоке Нигерии, когда женщина везла детей домой. Вооружённые люди, преградившие ей путь, приказали детям выйти из машины, а мать спортсмена увезли с собой в неизвестном направлении.
В каком состоянии находится женщина, не сообщается. Также неизвестно, в каких условиях она содержалась и почему была похищена.
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