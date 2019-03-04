Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Зенита» Ракицкий не получил вызов в сборную Украины 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника Ярослава Ракицкого, не так давно сменившего донецкий «Шахтёр» на санкт-петербургский «Зенит».
На официальной странице Федерации футбола Украины в Twitter был опубликован состав сборной страны на ближайшие матчи квалификации к Евро-2020, в которых команда Андрея Шевченко сыграет с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).
В списке отсутствует защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, не так давно перешедший из донецкого «Шахтёра».
Ранее Шевченко ответил на вопрос о вызове игрока «Зенита» Ракицкого в сборную Украины.
RT на русском: последние новости
Адвокат Кокорина прокомментировал сообщения об ожогах подзащитного Адиев признался, что его задели слова сравнившего «Анжи» с безногой уткой Бышовца В Турции футболист напал на соперников с лезвием после предматчевого рукопожатия
Футбол , Андрей Шевченко , Зенит
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
MMA
Дебошира Емельяненко лишили самого главного
MMA
Шумахера заметили впервые с 2013 года
Автоспорт
Футболист резал лезвием соперников во время игры
Футбол
Провал Медведевой и сюрприз Загитовой: чего ждать от ЧМ
Фигурное катание Статьи
Боец UFC получил травму во время празднования
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение