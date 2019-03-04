Футболист «Зенита» Ракицкий не получил вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника Ярослава Ракицкого, не так давно сменившего донецкий «Шахтёр» на санкт-петербургский «Зенит»

На официальной странице Федерации футбола Украины в Twitter был опубликован состав сборной страны на ближайшие матчи квалификации к Евро-2020, в которых команда Андрея Шевченко сыграет с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

В списке отсутствует защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, не так давно перешедший из донецкого «Шахтёра».

Ранее Шевченко ответил на вопрос о вызове игрока «Зенита» Ракицкого в сборную Украины.