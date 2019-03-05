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Почетный президент «Баварии» назвал лучшую команду в Европе 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости
Почетный президент "Баварии" Франц Беккенбауэр рассказал, что не видит в Европе суперкоманду, передает "Советский спорт".
По его словам, лучшей командой в европейских чемпионатах может считаться каталонская "Барселона", пока за нее играет аргентинский нападающий Лионель Месси.
"Сейчас я не вижу супер команду в Европе. "Барселона" с Месси — номер один. Без Месси они — обычная команда. "Реал" все еще ищет замену Роналду и не может его найти. "Манчестер Сити" не впечатлил меня с "Шальке". "ПСЖ" с Неймаром — кандидаты, но не фавориты", — рассказал Беккенбауэр в интервью Bild.
Мюнхенская "Бавария" 5 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского "Тоттенхэма". Первый матч закончился со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что тренер "Тоттенхэма" призвал команду забыть первый матч с "Боруссией".
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Футбол , Лионель Месси , Франц Беккенбауэр , Реал , Советский спорт , Bild
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