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Футболист Неймар забросил мяч в кольцо головой 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар показал, что умеет обращаться не только с футбольным, но и баскетбольным мячом, сообщает "Советский спорт".
Бразильский игрок поиграл в игровой автомат, где надо забрасывать мяч в кольцо. Форвард решил делать это не обычным способом, руками, а головой.
На данный момент Неймар восстанавливается после травмы костей стопы. Отмечается, что на поле он вернется не раньше конца марта. Столичный клуб отпустил спортсмена проходить реабилитацию в Бразилии.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" подпишет контракт с 18-летним игроком "Аякса".
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Футбол , Советский спорт
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