Футболист Неймар забросил мяч в кольцо головой

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар показал, что умеет обращаться не только с футбольным, но и баскетбольным мячом, сообщает "Советский спорт"

Бразильский игрок поиграл в игровой автомат, где надо забрасывать мяч в кольцо. Форвард решил делать это не обычным способом, руками, а головой.

Doesn't even need his hands to get buckets



(via @neymarjr) pic.twitter.com/iM47xcK7wX— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 марта 2019 г. На данный момент Неймар восстанавливается после травмы костей стопы. Отмечается, что на поле он вернется не раньше конца марта. Столичный клуб отпустил спортсмена проходить реабилитацию в Бразилии.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" подпишет контракт с 18-летним игроком "Аякса".