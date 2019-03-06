Суд заочно арестовал строителя стадионов для ЧМ-2018

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Сергея Уласевича, генерального директора компании-подрядчика на строительство крыш стадионов «Арена-Самара» и «Арена-Мордовия». Об этом сообщает «Лента.ру».

По версии следствия, Уласевич с июля по ноябрь 2017 года не платил зарплату рабочим, которые возводили крыши на стадионах в Самаре и Саранске.

Потерпевшими по делу признаны 430 человек, а сумма ущерба превышает 33 миллиона рублей. Кроме того, Уласевич недоплатил еще 33 миллиона рублей налогов.

Уголовные дела в отношении 68-летнего бизнесмена были возбуждены в начале марта. Известно, что сам Уласевич покинул территорию России и, предположительно, скрывается в Черногории.

Претензии к возглавляемой Уласевичем фирме «Стальмонтаж-Электросталь» появились еще во время проведения строительных работ. Тогда компания потратила 300 млн рублей, а отчитаться смогла лишь за 86 млн