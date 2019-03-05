ФСИН не нашла ожогов у Кокорина

Представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков заявил, что информация об ожоге футболиста Александра Кокорина не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне адвокат Кокорина Алексей Ромашов заявил, что арестованный футболист получил ожог ноги в СИЗО. По словам защитника, спортсмену сожгли кожу и мышечную ткань на ноге в результате некачественного электрофореза. Ромашов заявил, что из-за этого у футболиста началось нагноение.

По словам Цыганкова, после заявлений Ромашова ФСИН провела проверку. Сотрудники службы не нашли у Кокорина ожогов. По их словам, речь идет о «незначительном покраснении кожи».

Цыганков добавил, что Кокорин не направлял жалоб руководству СИЗО.

Однако Ромашов в комментарии Sport24.ru назвал заявления об отсутствии ожога «неправдой» Он пообещал подать жалобу.

Адвокат отметил, что еще месяц назад ходатайствовал о допуске к Кокорину врача «Зенита» , но ответа до сих пор не получил. По словам Цыганкова, этот вопрос «решается».

Адвокаты Кокорина заявляли, что из-за ареста футболист может стать «калекой» и «встать на костыли». Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.