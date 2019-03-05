Адвокат рассказал об онемевшей ноге Кокорина

Адвокат Александра Кокорина Алексей Ромашов заявил, что футболист получил ожог во время процедуры в СИЗО , так как перестал чувствовать боль из-за онемения ноги. Об этом сообщает телеканал «360».

Накануне Ромашов заявил, что Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге во время электрофореза в СИЗО. Ромашов отмечал, что из-за этого у футболиста началось нагноение. В Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) опровергли информацию об ожоге. По словам сотрудников ФСИН, речь идет о «незначительном покраснении кожи».

Ромашов подчеркнул, что самое главное — не ожоги, а их последствия, а также сам факт онемения ноги.

«Сейчас ФСИН комментирует, что там просто покраснение, но через 10 дней все пришло в порядок. Но во что дальше выльется это онемение, непонятно», — сказал адвокат.

Ромашов добавил, что атмосфера СИЗО не дает Кокорину спокойно восстановиться.

Адвокаты Кокорина ранее заявляли, что в СИЗО футболист может стать «калекой» и «встать на костыли». Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.