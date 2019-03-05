Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат рассказал об онемевшей ноге Кокорина 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Адвокат Александра Кокорина Алексей Ромашов заявил, что футболист получил ожог во время процедуры в СИЗО, так как перестал чувствовать боль из-за онемения ноги. Об этом сообщает телеканал «360».
Накануне Ромашов заявил, что Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге во время электрофореза в СИЗО. Ромашов отмечал, что из-за этого у футболиста началось нагноение. В Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) опровергли информацию об ожоге. По словам сотрудников ФСИН, речь идет о «незначительном покраснении кожи».
Ромашов подчеркнул, что самое главное — не ожоги, а их последствия, а также сам факт онемения ноги.
«Сейчас ФСИН комментирует, что там просто покраснение, но через 10 дней все пришло в порядок. Но во что дальше выльется это онемение, непонятно», — сказал адвокат.
Ромашов добавил, что атмосфера СИЗО не дает Кокорину спокойно восстановиться.
Адвокаты Кокорина ранее заявляли, что в СИЗО футболист может стать «калекой» и «встать на костыли». Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.
Представитель ФСИН заявлял, что Кокорин не направлял жалоб руководству СИЗО. Также в службе сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос о допуске к футболисту врача «Зенита».
Комментарии1
Футбол , Алексей Ромашов , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Кокорин пострадал в СИЗО
Футбол
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
MMA
Дебошира Емельяненко лишили самого главного
MMA Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение