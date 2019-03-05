Онемение ноги Кокорина объяснили «усиленным набором веса»

Онемение ноги, на которое пожаловался находящийся в СИЗО футболист Александр Кокорин , объяснили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, неприятные ощущения у Кокорина связаны с тем, что он мало двигается.

«Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — приводит его слова «Интерфакс».

Максименко добавил, что Павел Мамаев , который также находится под арестом, подобных проблем не испытывает, так как спортсмен посещает спортивный зал и играет в футбол.

Боли в ноге у Кокорина до этого объясняли отсутствием должной физической нагрузки. Весной 2018-го он перенёс операцию на колене и должен был заниматься реабилитацией. Вместо этого футболист попал в СИЗО.

Ранее News.ru писал, что Кокорин пожаловался на ожоги кожи и мышц на ноге, полученные в СИЗО. Они появились из-за некачественного электрофореза, назначенного спортсмену, и привели к нагноению.