Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онемение ноги Кокорина объяснили «усиленным набором веса» 

News.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Онемение ноги, на которое пожаловался находящийся в СИЗО футболист Александр Кокорин, объяснили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, неприятные ощущения у Кокорина связаны с тем, что он мало двигается.
«Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — приводит его слова «Интерфакс».
Максименко добавил, что Павел Мамаев, который также находится под арестом, подобных проблем не испытывает, так как спортсмен посещает спортивный зал и играет в футбол.
Боли в ноге у Кокорина до этого объясняли отсутствием должной физической нагрузки. Весной 2018-го он перенёс операцию на колене и должен был заниматься реабилитацией. Вместо этого футболист попал в СИЗО.
Ранее News.ru писал, что Кокорин пожаловался на ожоги кожи и мышц на ноге, полученные в СИЗО. Они появились из-за некачественного электрофореза, назначенного спортсмену, и привели к нагноению.
News.ru: последние новости
Кокорин пожаловался на полученные в СИЗО ожоги Почему Шевченко прав, обойдясь без Ракицкого Габонский футболист внезапно умер во время матча
Комментарии7
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН , Интерфакс
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Кокорин пострадал в СИЗО
Футбол
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
MMA
Дебошира Емельяненко лишили самого главного
MMA Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение