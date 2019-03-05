Домашняя арена "Барселоны" "Камп Ноу" возглавила рейтинг самых прибыльных стадионов футбольных клубов в Европе по итогам прошлого сезона, сообщает аудиторская компания Deloitte.
Прибыль каталонского клуба по итогам сезона-2017/18 составила €144,8 млн Второе место занял стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" (€143,4 млн). На третьей строчке расположился "Олд Траффорд", на котором свои домашние матчи проводит "Манчестер Юнайтед" (€119,5 млн).
Также в рейтинг были включены:
- 4. "Эмирейтс" ("Арсенал", Англия) — 111,6
- 5. "Альянц Арена" ("Бавария", Германия) — 103,8
- 6. "Парк де Пренс" ("ПСЖ", Франция) — 100,6
- 7. "Энфилд" ("Ливерпуль", Англия) — 91,6
- 8. "Уэмбли" ("Тоттенхэм", Англия) — 85,2
- 9. "Стэмфорд Бридж" ("Челси", Англия) — 83,4
- 10. "Этихад" ("Манчестер Сити", Англия) — 63,9
Ранее почетный президент "Баварии" назвал лучшую команду в Европе.