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Назван самый прибыльный футбольный стадион Европы 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Домашняя арена "Барселоны" "Камп Ноу" возглавила рейтинг самых прибыльных стадионов футбольных клубов в Европе по итогам прошлого сезона, сообщает аудиторская компания Deloitte.
Прибыль каталонского клуба по итогам сезона-2017/18 составила €144,8 млн Второе место занял стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" (€143,4 млн). На третьей строчке расположился "Олд Траффорд", на котором свои домашние матчи проводит "Манчестер Юнайтед" (€119,5 млн).
Также в рейтинг были включены:
  • 4. "Эмирейтс" ("Арсенал", Англия) — 111,6
  • 5. "Альянц Арена" ("Бавария", Германия) — 103,8
  • 6. "Парк де Пренс" ("ПСЖ", Франция) — 100,6
  • 7. "Энфилд" ("Ливерпуль", Англия) — 91,6
  • 8. "Уэмбли" ("Тоттенхэм", Англия) — 85,2
  • 9. "Стэмфорд Бридж" ("Челси", Англия) — 83,4
  • 10. "Этихад" ("Манчестер Сити", Англия) — 63,9
Ранее почетный президент "Баварии" назвал лучшую команду в Европе.
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Футбол , Реал , Emirates , Манчестер Юнайтед
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