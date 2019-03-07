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«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов 

Вести.Ru + ещё 45 51 минуту назад
Фото: EPA
В Париже прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и английским "Манчестер Юнайтед". Гости победили с результатом 3:1 и вышли в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.
"ПСЖ" выиграл в гостях 2:0 и считался фаворитом противостояния. Но гости приехали в столицу Франции биться, и это очень скоро доказал Ромелу Лукаку. Нападающий "МЮ" поразил ворота хозяев уже на второй минуте встречи. Но через 11 минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Хуана Берната. Затем парижане упустили несколько возможностей забить второй мяч, но так и не смогли переиграть Давида Де Хеа. А гости свой шанс использовали.
На 31 минуте Маркус Рэшфорд нанес удар из-за пределов штрафной. Опытнейший Джанлуиджи Буффон неловко принял мяч, и Лукаку успел на добивание — 1:2. Теперь от суммарного успеха гостей отделял всего один гол.
Второй тайм прошел при преимуществе парижан. Анхель Ди Мария сумел забить второй мяч, но гол этот был отменен. Судья Дамир Скомина из Словении посчитал, что аргентинец находился в положение "вне игры". Килиан Мбаппе запорол выход один на один, а добивавший мяч Бернат попал в штангу.
И когда до конца основного времени оставалась всего минута, наступила развязка. Мяч после удара Скоота Мактаминея попал в спину защитника парижан Преснеля Кимпембе, отскочил в локоть футболиста и ушел на угловой. Но судья решил прибегнуть к просмотру видеоповтора. Просмотрев эпизод еще раз Скомина счел, что Кимпембе сыграл рукой и назначил 11-метровый. Который реализовал Маркус Рэшфорд — 1:3. Попытки "ПСЖ" отыграться ни к чему не привели. "Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал за счет большего количества забитых в гостях мячей.
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Футбол , Маркус Рэшфорд , Джанлуиджи Буффон , Манчестер Юнайтед
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