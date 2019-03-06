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«Аякс» разгромил «Реал» и выбил его из Лиги чемпионов 

News.ru + ещё 8 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Амстердамский «Аякс» победил мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд, проходившая 5 марта, окончилась со счётом 4:1.
Первым голом в матче отличился марокканский полузащитник амстердамцев Хаким Зийех на 7-й минуте. Бразилец Давид Нерес на 18-й минуте удвоил преимущество «Аякса», а серб Думаш Тадич на 62-й — утроил.
На 70-й минуте футболист «Реала» Марко Асенсио точно пробил по воротам соперника, но спустя две минуты Лассе Шене восстановил прежний задел «Аякса». Кроме того, на 92-й минуте защитник «Реала» Начо получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Матч проходил на домашнем стадионе «сливочных» — Сантьяго Бернабеу.
Первая встреча команд завершилась победой мадридцев со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира проходит «Аякс» (5:3).
«Королевский» клуб — действующий победитель Лиги чемпионов.
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Футбол , Марко Асенсио , Реал
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