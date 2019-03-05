СМИ: Владелец «Челси» продаст футболиста Кепу из-за конфликта с главным тренером

По сообщениям прессы, Роман Абрамович решил избавиться от вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги после его отказа подчиниться тренеру и покинуть поле в дополнительное время финала Кубка английской лиги.

По информации El Confidencial, владелец «Челси» Роман Абрамович встал на сторону тренера в недавнем конфликте Кепы Аррисабалаги и Маурицио Сарри.

Как сообщает источник, российский бизнесмен поручил руководству клуба выставить испанского вратаря на продажу.

Ранее сообщалось, что «Челси» подал протест на решение ФИФА о запрете регистрации новых футболистов.