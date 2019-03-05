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СМИ: Владелец «Челси» продаст футболиста Кепу из-за конфликта с главным тренером 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: © Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
По сообщениям прессы, Роман Абрамович решил избавиться от вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги после его отказа подчиниться тренеру и покинуть поле в дополнительное время финала Кубка английской лиги.
По информации El Confidencial, владелец «Челси» Роман Абрамович встал на сторону тренера в недавнем конфликте Кепы Аррисабалаги и Маурицио Сарри.
Как сообщает источник, российский бизнесмен поручил руководству клуба выставить испанского вратаря на продажу.
Ранее сообщалось, что «Челси» подал протест на решение ФИФА о запрете регистрации новых футболистов.
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