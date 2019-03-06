Доходы ФИФА резко выросли на фоне ЧМ в России

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) за четырехлетний цикл, охватывающий чемпионат мира в России, вырос до 6,4 млрд долларов, превысив прогнозы на 1,4 млрд долларов. Об этом, как передает РБК, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на конфиденциальный финансовый отчет организации.

Денежные резервы организации выросли до рекордных 2,74 млрд долларов. В конце прошлого четырехлетнего цикла, после чемпионата мира в Бразилии, резервы ФИФА составляли 1,523 млрд долларов, а доход — 5,718 млрд долларов.

И доходы, и резервы за период 2015-2018 годов превысили прогнозы, дававшиеся как в начале цикла, так и в июне 2018 года перед чемпионатом мира.

На фоне кризиса в организации, связанного с коррупционным скандалом, в 2015 году ФИФА собиралась привлечь к концу чемпионата мира 2018 года 5 млрд долларов, затем прогноз был увеличен до 6,1 млрд долларов, однако итог превзошел ожидания.

В июне 2018 года ФИФА прогнозировала увеличение резервов до 1,663 млрд долларов, на деле они выросли до 2,74 млрд долларов.

Получение рекордного дохода свидетельствует об окончании кризиса в ФИФА, отмечает AP.