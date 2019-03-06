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Дом нового тренера «Лестера» ограбили 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дом нового наставника "Лестера" Брендана Роджерса в Шотландии был ограблен спустя неделю после его ухода из "Селтика", сообщает Sky Sports News.
Сотрудников правопорядка вызвали в два часа ночи 6 марта к дому в Берсдене. По информации издания, пострадавших при ограблении нет, но из дома пропали несколько вещей. По факту кражи проводится расследование.
Роджерс проработал в "Селтике" два с половиной года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.
Дебютный матч 46-летнего североирландского специалиста в качестве главного тренера "Лестера" закончился поражением от "Уотфорда" (1:2).
Ранее фанаты "Селтика" выразили недовольство уходом тренера в "Лестер".
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