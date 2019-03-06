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«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Кубка России 

Спорт РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с "Оренбургом" в ответном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в полуфинал.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Арсенала" забил Гиа Григалава (54-я минута), у "Оренбурга" с пенальти отличился Денис Попович (86).
"Арсенал" по сумме двух матчей впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка России, первая игра завершилась победой тульской команды (4:2).
В полуфинале соперником "Арсенала" станет победитель пары "Урал" (Екатеринбург) — "Спартак" (Москва).
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