«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с "Оренбургом" в ответном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в полуфинал.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Арсенала" забил Гиа Григалава (54-я минута), у "Оренбурга" с пенальти отличился Денис Попович (86).

"Арсенал" по сумме двух матчей впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка России, первая игра завершилась победой тульской команды (4:2).

В полуфинале соперником "Арсенала" станет победитель пары "Урал" (Екатеринбург) — "Спартак" (Москва).