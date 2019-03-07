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Гол Азмуна не спас «Зенит» от поражения в матче ЛЕ с «Вильярреалом» 

RT на русском + ещё 35 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд на 33 минуте, благодаря голу Висенты Иборры. Сердар Азмун восстановил равенство в игре буквально через пару минут. Тем не менее во втором тайме футболисты испанского клуба отличились ещё дважды — точными ударами отметились Херар Морено и Мануэль Морланес.
Ответный матч состоится в Вильярреале 14 марта.
Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов выразил мнение, что если форвард «Зенита» Артём Дзюба не наберёт форму, то сядет в запас.
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Футбол , Мануэль Морланес , Дмитрий Попов , Артем Дзюба , Спартак , Зенит
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