Гол Азмуна не спас «Зенит» от поражения в матче ЛЕ с «Вильярреалом»

Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:3. Гости вышли вперёд на 33 минуте, благодаря голу Висенты Иборры. Сердар Азмун восстановил равенство в игре буквально через пару минут. Тем не менее во втором тайме футболисты испанского клуба отличились ещё дважды — точными ударами отметились Херар Морено и Мануэль Морланес Ответный матч состоится в Вильярреале 14 марта. Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов выразил мнение, что если форвард «Зенита» Артём Дзюба не наберёт форму, то сядет в запас.