Семину не понравилось поле «Казань Арены»

Он отметил, что его подопечным было тяжело показать хорошую игру в матче Олимп Кубка России с казанским "Рубином" в том числе из-за не лучшего покрытия поля.

"Самое главное, что мы прошли дальше. С "Рубином" всегда тяжело играть. Этот матч не стал исключением. Очень сложное поле", — заявил специалист.

По словам Семина, он не ругал Владислава Игнатьева за упущение хорошего момента при счете 0:0.

"Зачем ругать игрока? Может случиться всякое. Действия были правильные, просто нога поехала. На таком поле забить было тяжело", — заключил тренер.

Казанский "Рубин" уступил московскому "Локомотиву" в ответном матче четвертьфинала Олимп Кубка России. Встреча состоялась на стадионе "Казань Арена" и закончилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".