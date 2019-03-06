Семину не понравилось поле «Казань Арены» 

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин не оценил качество газона на стадионе "Казань Арена", передает "Советский спорт".
Он отметил, что его подопечным было тяжело показать хорошую игру в матче Олимп Кубка России с казанским "Рубином" в том числе из-за не лучшего покрытия поля.
"Самое главное, что мы прошли дальше. С "Рубином" всегда тяжело играть. Этот матч не стал исключением. Очень сложное поле", — заявил специалист.
По словам Семина, он не ругал Владислава Игнатьева за упущение хорошего момента при счете 0:0.
"Зачем ругать игрока? Может случиться всякое. Действия были правильные, просто нога поехала. На таком поле забить было тяжело", — заключил тренер.
Казанский "Рубин" уступил московскому "Локомотиву" в ответном матче четвертьфинала Олимп Кубка России. Встреча состоялась на стадионе "Казань Арена" и закончилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".
Ранее защитник "Зенита" Бранислав Иванович сравнил Семина и Алекса Фергюсона.