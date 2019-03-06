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Семину не понравилось поле «Казань Арены» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин не оценил качество газона на стадионе "Казань Арена", передает "Советский спорт".
Он отметил, что его подопечным было тяжело показать хорошую игру в матче Олимп Кубка России с казанским "Рубином" в том числе из-за не лучшего покрытия поля.
"Самое главное, что мы прошли дальше. С "Рубином" всегда тяжело играть. Этот матч не стал исключением. Очень сложное поле", — заявил специалист.
По словам Семина, он не ругал Владислава Игнатьева за упущение хорошего момента при счете 0:0.
"Зачем ругать игрока? Может случиться всякое. Действия были правильные, просто нога поехала. На таком поле забить было тяжело", — заключил тренер.
Казанский "Рубин" уступил московскому "Локомотиву" в ответном матче четвертьфинала Олимп Кубка России. Встреча состоялась на стадионе "Казань Арена" и закончилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".
Ранее защитник "Зенита" Бранислав Иванович сравнил Семина и Алекса Фергюсона.
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Футбол , Владислав Игнатьев , Юрий Семин , Алекс Фергюсон , Зенит , ФК "Рубин" , Советский спорт
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