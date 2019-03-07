«Рома» отправил в отставку главного тренера команды Ди Франческо

Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил об увольнении главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.

«Благодарим Ди Франческо за работу и желаем ему успехов в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте римского коллектива.

Отмечается, что решение было принято после поражения «Ромы» от «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после которого итальянцы покинули турнир.

После игры специалист не появился на пресс-конференции.

В итальянской Серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице с 44 очками в 26 матчах.

Ранее Жозе Моуринью согласился с решением судьи назначить пенальти в ворота «Ромы» в ЛЧ.