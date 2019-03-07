Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил об увольнении главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.
«Благодарим Ди Франческо за работу и желаем ему успехов в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте римского коллектива.
Отмечается, что решение было принято после поражения «Ромы» от «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после которого итальянцы покинули турнир.
После игры специалист не появился на пресс-конференции.
В итальянской Серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице с 44 очками в 26 матчах.
Ранее Жозе Моуринью согласился с решением судьи назначить пенальти в ворота «Ромы» в ЛЧ.