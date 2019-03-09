400 млн евро за футболиста: ради Коутиньо «ПСЖ» идет на финансовый рекорд

Форвард футбольной сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может стать обладателем рекорда по сумме трансфера, если состоится его переход из испанской "Барселоны" в стан чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". Арабские владельцы "ПСЖ" готовы предложить за игрока 400 млн евро.

Клуб из столицы Франции намерен активировать пункт в контракте 26-летнего игрока с каталонцами о сумме отступных, которая составляет названные 400 "лимонов", сообщает интернет-издание Onefootball.Com. Нынешнее соглашение Коутиньо с "Барселоной" было заключено летом 2018 года рассчитано до середины 2023-го.

Сумма трансфера бразильца из английского "Ливерпуля" в "Барсу" составила по разным данным от 122 до 130 млн евро. Коутинью был призван заменить в каталонской команде своего соотечественника Нецмара, который перебрался в "ПСЖ". Однако, следует признать, что в этом сезоне форвард явно находится в тени других звезд атаки "Барселоны" и именно поэтому инсайдеры считают, что его трансфер может состояться.