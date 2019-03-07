FIFA отлично заработала на чемпионате мира в России

Международная федерация футбола (FIFA) во время чемпионата мира в России сумела увеличить свои денежные резервы до рекордной отметки — 2,4 млрд долларов. Как пишет Associated Press (AP), изначально в организации планировали, что резервы достигнут уровня в 1,65 млрд долларов.

По данным FIFA чистая прибыль составила около 1 млрд долларов. Этот результат превзошёл все ожидания федерации. Общий доход от проведенного чемпионата в россии составил 6,4 млрд долларов, при том что в прогнозах были указаны суммы в 5 млрд долларов, пишут «Ведомости»

Агентство отмечает, что в предыдущий чемпион мира, который прошел в Бразилии (2014 год), денежные резервы организации составили 1,52 млрд долларов.

В октябре финансовый отчет о чемпионате представил оргкомитет «Россия 2018». Организаторы тогда отметили, что суммарный эффект ЧМ для ВВП России за пять лет — с 2013 по 2018 г. — составил 952 млрд рублей, или около 1% годового ВВП страны.

Чемпионат мира летом 2018 года принимали 11 городов россии, в том числе и Екатеринбург. Победителем чемпионата стала Франция, одолев в финале хорватскую сборную.