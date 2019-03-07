Отсидевшего за педофилию футболиста предложили навсегда отлучить от спорта

Член британского парламента Клайв Эффорд считает, что бывшему футболисту сборной Англии Адаму Джонсону , осужденному за педофилию, следует запретить возобновление профессиональной карьеры. Его слова приводит talkSPORT.

Джонсон выйдет на свободу 22 марта, пробыв за решеткой половину срока. Бывший вингер «Сандерленда» также занесен в список совершивших преступления сексуального характера.

«Считается, что футболисты обладают особым статусом в обществе. Они являются ролевыми моделями. Поэтому я полагаю, что людям, отсидевшим за подобные деяния, должна быть закрыта дорога в футбол», — считает Эффорд.

В марте 2016 Джонсон был признан виновным в совращении подростка. Сам игрок отрицал на заседании факт сексуальной связи с 15-летней фанаткой. В феврале того же года после предъявления Джонсону обвинений «Сандерленд» расторг с ним контракт.

31-летний полузащитник известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Мидлсбро», «Сандерленд». Джонсон становился чемпионом Англии, а также вызывался в национальную сборную.