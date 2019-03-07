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Обручившиеся на ЧМ-2018 мексиканский фанат и россиянка расстались 

Газета.Ru 1 час назад
Болельщик из Мексики Мигель Минору, обручившийся с россиянкой Кристиной Шестаковой во время чемпионата мира 2018 года, заявил, что пара рассталась.
«История закончилась расставанием. Кристина в Екатеринбурге учится в университете, я в Сан-Франциско получаю степень магистра. Свадьбы не было, каждый пошел своей дорогой», — цитирует Минору РИА «Новости».
Мексиканец отметил, что в августе девушка должна была прилететь в Мексику для знакомства с родственниками жениха и заняться организацией торжества, но она не прибыла в страну. Минору сам отправился в Россию на встречу с любимой, однако у пары не сложились отношения.
Молодой человек не отчаивается. Он не исключил, что когда-нибудь он женится на другой русской женщине.
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