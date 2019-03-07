Головин рассказал об адаптации в «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин рассказал о процессе адаптации в "Монако".

""Пока разговариваю с ребятами на английском. Адаптационный период подходит к концу, уже учу французский. Больше 20 уроков провел по полтора часа. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнеров — это основное пока", — цитирует футболиста ТАСС.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 встречах чемпионата Франции. В его активе один гол и две результативные передачи.

Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.