Головин рассказал об адаптации в «Монако» 

Российский полузащитник Александр Головин рассказал о процессе адаптации в "Монако".
""Пока разговариваю с ребятами на английском. Адаптационный период подходит к концу, уже учу французский. Больше 20 уроков провел по полтора часа. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнеров — это основное пока", — цитирует футболиста ТАСС.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 встречах чемпионата Франции. В его активе один гол и две результативные передачи.
Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.