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Головин рассказал об адаптации в «Монако» 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский полузащитник Александр Головин рассказал о процессе адаптации в "Монако".
""Пока разговариваю с ребятами на английском. Адаптационный период подходит к концу, уже учу французский. Больше 20 уроков провел по полтора часа. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнеров — это основное пока", — цитирует футболиста ТАСС.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 встречах чемпионата Франции. В его активе один гол и две результативные передачи.
Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.
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Футбол , Александр Головин , ИТАР-ТАСС
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