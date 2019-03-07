СМИ: Неймару грозит дисквалификация за критику судейства матча «ПСЖ» с «МЮ»

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар может быть дисквалифицирован УЕФА на три матча за критику работы арбитров в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед" , сообщает sport.es.

Ответная встреча, состоявшаяся на поле парижской команды в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, которые по сумме двух игр вышли в четвертьфинал. Решающий гол был забит в добавленное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной Преснеля Кимпембе после того, как рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR).

"Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода", — приводит АП слова Неймара, который разместил комментарий в одной из социальных сетей. Футболист также использовал нецензурное выражение.

Sport.es утверждает, что в ближайшие дни УЕФА примет решение об открытии дела в отношении Неймара, который не участвовал в матче из-за травмы. Если УЕФА посчитает, что бразильский форвард оскорбил судью, он может быть отстранен на три игры, говорится в материале.