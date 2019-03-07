Кокорин захромал

Футболист заявил, что после двух или трех процедур, проведенных врачами СИЗО, он получил ожог.

«Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят», — отметил он.

Кокорин добавил, что его все еще беспокоят проблемы с коленом, и ему больно ходить, поэтому он ожидает врачей из «Зенита».

4 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что после электрофореза в «Бутырке» футболист получил ожоги. В результате у него якобы произошло загноение ноги. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию опровергли, заявив, что на ноге футболиста появилось незначительное покраснение кожи. В скором времени к Кокорину должны допустить врачей «Зенита».