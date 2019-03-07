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Футболист провалил допинг-тест из-за кокаина 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Ливорно" Лука Маццони может быть наказан за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
По информации с сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, 34-летний футболист сдал тест на допинг после гостевой встречи в Серии B с "Лечче" (2:3), который прошел 17 февраля.
Комиссия нашла в крови Маццони бензоилэкгонин — метаболит кокаина. Лига приняла решение отстранить игрока на время расследования дела.
В текущем сезоне Маццони, чье соглашение с клубом истекает летом 2019 года, принял участие в 20 матчах Серии B, в которых пропустил 25 голов. "Ливорно" после 25 туров расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице первенства с 26 очками в активе.
Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по биатлону ожидают еще одного допингового скандала.
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Футбол , Лука Маццони , Советский спорт
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