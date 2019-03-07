Футболист провалил допинг-тест из-за кокаина

По информации с сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, 34-летний футболист сдал тест на допинг после гостевой встречи в Серии B с "Лечче" (2:3), который прошел 17 февраля.

Комиссия нашла в крови Маццони бензоилэкгонин — метаболит кокаина. Лига приняла решение отстранить игрока на время расследования дела.

В текущем сезоне Маццони, чье соглашение с клубом истекает летом 2019 года, принял участие в 20 матчах Серии B, в которых пропустил 25 голов. "Ливорно" после 25 туров расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице первенства с 26 очками в активе.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по биатлону ожидают еще одного допингового скандала.