Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар хотел попасть в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает "Советский спорт".
По информации RMC Sport, работникам парижского клуба пришлось оттаскивать Неймара от судейской.
Футболист был разозлен решением арбитров, которые на последних минутах назначили 11-метровый в ворота хозяев после просмотра видеоповтора.
В эпизоде мяч попал в руку одному из защитников парижского клуба. Пенальти был реализован Маркусом Рэшфордом, а "красные дьяволы" вышли в 1/4 финала турнира, хотя и уступили в первом матче 0:2.
Ранее сообщалось, что Неймара могут дисквалифицировать за критику арбитра.