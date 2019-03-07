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Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар хотел попасть в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает "Советский спорт".
По информации RMC Sport, работникам парижского клуба пришлось оттаскивать Неймара от судейской.
Футболист был разозлен решением арбитров, которые на последних минутах назначили 11-метровый в ворота хозяев после просмотра видеоповтора.
В эпизоде мяч попал в руку одному из защитников парижского клуба. Пенальти был реализован Маркусом Рэшфордом, а "красные дьяволы" вышли в 1/4 финала турнира, хотя и уступили в первом матче 0:2.
Ранее сообщалось, что Неймара могут дисквалифицировать за критику арбитра.
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Футбол , Маркус Рэшфорд , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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