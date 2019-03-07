Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»

По информации RMC Sport, работникам парижского клуба пришлось оттаскивать Неймара от судейской.

Футболист был разозлен решением арбитров, которые на последних минутах назначили 11-метровый в ворота хозяев после просмотра видеоповтора.

В эпизоде мяч попал в руку одному из защитников парижского клуба. Пенальти был реализован Маркусом Рэшфордом , а "красные дьяволы" вышли в 1/4 финала турнира, хотя и уступили в первом матче 0:2.

Ранее сообщалось, что Неймара могут дисквалифицировать за критику арбитра.