Талисман ЧЕ-2020 года представят в марте

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет 24 или 25 марта, сообщил журналистам член совета Международной федерации футбола (FIFA) Алексей Сорокин

По его словам, это будет единый талисман на весь турнир. Его конфигурация и облик неизвестны.

"Думаю, он уже разработан, это прерогатива организаторов турнира, то есть UEFA", — цитирует Сорокина ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.