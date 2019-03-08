Наставник московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал вылет команды из Олимп Кубка России по футболу.
Красно-белые уступили в Екатеринбурге "Уралу" (1:0) и, как итог, проиграли по сумме двух матчей. В Москве команды победителя не выявили — 1:1.
"Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.
Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении", — цитирует Кононова "Чемпионат.com".
Ранее футболист Павел Мамаев провел в СИЗО второй матч.