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Кононов: в поражении от «Урала» виновна вся команда 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал вылет команды из Олимп Кубка России по футболу.
Красно-белые уступили в Екатеринбурге "Уралу" (1:0) и, как итог, проиграли по сумме двух матчей. В Москве команды победителя не выявили — 1:1.
"Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.
Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении", — цитирует Кононова "Чемпионат.com".
Ранее футболист Павел Мамаев провел в СИЗО второй матч.
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Футбол , Олег Кононов , Павел Мамаев , Спартак , ФК "Урал" , ФСИН , Чемпионат.com
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