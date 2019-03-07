Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины 

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами Венесуэлы и Марокко. Месси приглашен в сборную страны впервые после чемпионата мира 2018 года.
Футболистам сборной Аргентины предстоит провести два товарищеских матча. 22 марта двукратные чемпионы мира сыграют с командой Венесуэлы, а 26 встретяся со сборной Марокко. Новый тренер южноамериканцев Лионель Скалони объявил имена футболистов, вызванных на эти встречи. В их число попал и Лионель Месси, не привлекавшийся в национальную команду с июля 2018 года.
Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом. Вратари: Агустин Маркесин ("Америка" Мексика), Хуан Муссо ("Удинезе" Италия), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Франко Армани ("Ривер Плейт"); Защитники: Херман Пеццелья ("Фиорентина" Италия), Габриэль Меркадо ("Севилья" Испания), Хуан Фойт ("Тоттенхэм" Англия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити" Англия), Вальтер Каннеманн ("Гремио" Бразилия), Николас Тальяфико ("Аякс" Голландия), Маркос Акунья ("Спортинг" Португалия), Гонсало Монтиель ("Ривер Плейт"), Ренцо Саравия ("Расиннг"), Лисандро Мартинес ("Дефенса и Хустисия"); Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, ("ПСЖ" Франция), Гидо Родригес ("Америка" Мексика), Джовани Ло Чельсо ("Бетис" Испания), Мануэль Лансини ("Вест Хэм" Англия), Роберто Перейра ("Уотфорд" Англия), Федерико Сарачо ("РБ Лейпциг" Германия), Иван Марконе ("Бока Хуниорс"), Доминго Бланко ("Дефенса и Хустисия"), Родриго де Пауль ("Удинезе" Италия); Нападающие: Лионель Месси ("Барселона" Испания), Гонсало Мартинес "Атланта" МЛС), Пауло Дибала ("Ювентус" Италия), Анхель Корреа ("Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер" Италия), Дарио Бенедетто "Бока Хуниорс"), Матиас Суарес ("Ривер Плейт").