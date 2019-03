Игрок «Барселоны» исполнил хит Майкла Джексона в раздевалке

6 марта "Барселона" проиграла "Жироне" (0:1) в матче за Суперкубок Каталонии, а Боатенг праздновал свой 32-й день рождения.

После встречи, стоя на столе в одних трусах, полузащитник исполнил хит Джексона "You are not alone".

Его одноклубник Самюэль Умтити, участвовавший в съемке видеоролика, остался впечатлен талантом Кевина-Принса вживаться в роль.

👑 ¿Boateng o Michael Jackson?



😳 La desconocida faceta de Prince



📲 @samumtiti pic.twitter.com/82Ntf1qmhr— Diario SPORT (@sport) 7 марта 2019 г. Умтити выставил ролик в инстаграме со словами: "Aka Принc Майкл Джексон Боатенг. С днем рождения, бро".

