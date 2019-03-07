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«Арсенал» уступил «Ренну» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 

Спорт РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
Фото: © REUTERS / STEPHANE MAHE
Лондонский "Арсенал" в гостях потерпел поражение от французского "Ренна" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Ренне в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе "Ренна" голами отметились Бенжамен Буриго (на 42-й минуте) и Исмаила Сарр (88), футболист "Арсенала" Начо Монреаль (65) забил мяч в свои ворота. У гостей отличился Алекс Ивоби (4). "Арсенал" играл в меньшинстве с 41-й минуты: Сократис Папастатопулос был удален с поля за вторую желтую карточку.
Ответный матч состоится 14 марта в Лондоне.
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