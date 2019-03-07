Тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»

Наставник "Вильярреала" Хавьер Кальеха после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" (3:1) проанализировал результаты игры, передает Sport24.

Кальеха назвал похожую на "Зенит" команду в испанском чемпионате.

"Мог бы сравнить "Зенит" с "Алавесом". У них тоже есть в составе два сильных форварда, которые могли помешать нашей победе. Но мы нашли решение и победили", — сказал специалист.

По его словам, ключевым фактором стал контроль мяча.

"Мы знали свои сильные стороны. Ключевой фактор в этом матче — контроль мяча. Поэтому мы добились победы", — заявил тренер.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и закончился со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.

Ответный матч пройдет в Испании на стадионе "Керамика" 14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.