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Тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наставник "Вильярреала" Хавьер Кальеха после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" (3:1) проанализировал результаты игры, передает Sport24.
Кальеха назвал похожую на "Зенит" команду в испанском чемпионате.
"Мог бы сравнить "Зенит" с "Алавесом". У них тоже есть в составе два сильных форварда, которые могли помешать нашей победе. Но мы нашли решение и победили", — сказал специалист.
По его словам, ключевым фактором стал контроль мяча.
"Мы знали свои сильные стороны. Ключевой фактор в этом матче — контроль мяча. Поэтому мы добились победы", — заявил тренер.
Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и закончился со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.
Ответный матч пройдет в Испании на стадионе "Керамика" 14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.
Ранее Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии в СИЗО.
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Футбол , Хавьер Кальеха , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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