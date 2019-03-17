Наставник «Ювентуса» высказался о дисквалификации Роналду

Форвард может пропустить несколько матчей Лиги чемпионов из-за того, что в ответном матче 1/8 финала турнира против мадридского "Атлетико" (3:0) показал неприличный жест. Он скопировал наставника "Атлетико", который после победы в первом матче (2:0) хватался за область паха.

Стоит отметить, что в этой игре Роналду оформил хет-трик, который и позволил "Ювентусу" выйти в четвертьфинал.

"Дисквалификация Роналду? Этого не будет. Каждый празднует голы так, как хочет. Я не видел в этом праздновании ничего странного, обычные эмоции. Никакой дисквалификации не будет", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду не включен в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа".