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Наставник «Ювентуса» высказался о дисквалификации Роналду 

Газета.Ru + ещё 182 2 часа назад
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о возможной дисквалификации португальского нападающего команды Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Форвард может пропустить несколько матчей Лиги чемпионов из-за того, что в ответном матче 1/8 финала турнира против мадридского "Атлетико" (3:0) показал неприличный жест. Он скопировал наставника "Атлетико", который после победы в первом матче (2:0) хватался за область паха.
Стоит отметить, что в этой игре Роналду оформил хет-трик, который и позволил "Ювентусу" выйти в четвертьфинал.
"Дисквалификация Роналду? Этого не будет. Каждый празднует голы так, как хочет. Я не видел в этом праздновании ничего странного, обычные эмоции. Никакой дисквалификации не будет", — приводит слова Аллегри Football Italia.
Ранее сообщалось, что Роналду не включен в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа".
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Футбол , Криштиану Роналду , Советский спорт
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