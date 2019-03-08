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Марсело уходит из «Реала» в другой европейский гранд 

Газета.Ru 1 час назад
Защитник "Реала" Марсело покидает стан "сливочных", передает "Советский спорт".
Как сообщает AS, игрок уже согласовал контракт на четыре года с туринским "Ювентусом" и будет зарабатывать € 12 млн за сезон. Там бразилец также будет играть со своим бывшим партнером по "Реалу" и другом Криштиану Роналду.
С испанским грандом Марсело выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре национальных чемпионата, два Кубка и три Суперкубка страны.
Ранее стали известны трансферные планы "Реала" на лето.
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Футбол , Видео , Криштиану Роналду , УЕФА , Реал , Советский спорт
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