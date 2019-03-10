СМИ: Зидан прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом»

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан прибыл в Турин, сообщает итальянское издание La Stampa. Вероятно, он проведет переговоры о работе с "Ювентусом".

Также сообщается, что среди других кандидатов рассматривается Антонио Конте, ранее уже возглавлявший "Юве". До этого была информация о том, что "старую синьору" может возглавить Хосеп Гвардьола, но сам главный тренер "Манчестер Сити" опроверг ее. Ранее сообщалось, что главный тренер бьянконери Массимилиано Аллегри может покинуть клуб.

46-летний Зинедин Зидан ранее тренировал "Реал". Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании. За "Ювентус" он выступал в качестве игрока и дважды стал чемпионом Италии.