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СМИ: Зидан прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом» 

Спорт-Экспресс + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан прибыл в Турин, сообщает итальянское издание La Stampa. Вероятно, он проведет переговоры о работе с "Ювентусом".
Также сообщается, что среди других кандидатов рассматривается Антонио Конте, ранее уже возглавлявший "Юве". До этого была информация о том, что "старую синьору" может возглавить Хосеп Гвардьола, но сам главный тренер "Манчестер Сити" опроверг ее. Ранее сообщалось, что главный тренер бьянконери Массимилиано Аллегри может покинуть клуб.
46-летний Зинедин Зидан ранее тренировал "Реал". Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании. За "Ювентус" он выступал в качестве игрока и дважды стал чемпионом Италии.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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