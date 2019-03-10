Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу канонирам принесли голы Гранита Джаки и Пьера-Эмерика Обамеянга, реализовавшего пенальти.
Это поражение стало для «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ под руководством Уле-Гуннара Сульшера, возглавившего команду в декабре 2018 года.
«Арсенал» благодаря победе обошёл МЮ в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. Отставание «канониров» от идущего третьим «Тоттенхэм Хотспур» — одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками откатился на пятое место.