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«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 30-го тура АПЛ 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу канонирам принесли голы Гранита Джаки и Пьера-Эмерика Обамеянга, реализовавшего пенальти.
Это поражение стало для «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ под руководством Уле-Гуннара Сульшера, возглавившего команду в декабре 2018 года.
«Арсенал» благодаря победе обошёл МЮ в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. Отставание «канониров» от идущего третьим «Тоттенхэм Хотспур» — одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками откатился на пятое место.
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Футбол , Emirates , Манчестер Юнайтед
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