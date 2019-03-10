«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 30-го тура АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над « Манчестер Юнайтед » в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс» , завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу канонирам принесли голы Гранита Джаки и Пьера-Эмерика Обамеянга, реализовавшего пенальти.

Это поражение стало для «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ под руководством Уле-Гуннара Сульшера, возглавившего команду в декабре 2018 года.

«Арсенал» благодаря победе обошёл МЮ в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. Отставание «канониров» от идущего третьим «Тоттенхэм Хотспур» — одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками откатился на пятое место.