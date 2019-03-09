Стала известна судьба Месси в «Барселоне»

По информации Mundo Deportivo, аргентинскому футболисту предоставят договор до 2023 года. Нынешнее соглашение форварда истекает в 2021 году.

Футболист выступает за взрослую команду сине-гранатовых с 2004 года.

В нынешнем сезоне Месси выступал 24 матчах зв чемпионате Испании, в которых оформил 25 голов. "Барселона" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.