Стала известна судьба Месси в «Барселоне» 

Руководство каталонской "Барселона" намерено предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт, сообщает ТАСС.
По информации Mundo Deportivo, аргентинскому футболисту предоставят договор до 2023 года. Нынешнее соглашение форварда истекает в 2021 году.
Футболист выступает за взрослую команду сине-гранатовых с 2004 года.
В нынешнем сезоне Месси выступал 24 матчах зв чемпионате Испании, в которых оформил 25 голов. "Барселона" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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