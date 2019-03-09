Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна судьба Месси в «Барселоне» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Руководство каталонской "Барселона" намерено предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт, сообщает ТАСС.
По информации Mundo Deportivo, аргентинскому футболисту предоставят договор до 2023 года. Нынешнее соглашение форварда истекает в 2021 году.
Футболист выступает за взрослую команду сине-гранатовых с 2004 года.
В нынешнем сезоне Месси выступал 24 матчах зв чемпионате Испании, в которых оформил 25 голов. "Барселона" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее хавбек "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг изобразил Майкла Джексона в раздевалке команды.
Газета.Ru: последние новости
Жена Семака: будущего мужа подкараулила пьяным у туалета У Марадоны обнаружились трое детей на Кубе Балотелли хочет задержаться в "Монреале"
Футбол , Майкл Джексон , Лионель Месси , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
«Канадки могут ударить в спину»
Хоккей Статьи
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют?
Зимние виды спорта Статьи
Дебошу Емельяненко дали объяснение
MMA
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение