«Барселона» приобретет двух игроков «Аякса» из-за их дружбы

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт может стать игроком каталонский «Барселоны» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По данным источника, 19-летний игрок голландского клуба сам захотел войти в стан сине-гранатовых, несмотря на то, что попал в сферу интересов и других топ-команд. «Барса» готова отдать за защитника € 70 млн Отмечается, что летом к «каталонцам» присоединится одноклубник де Лигта полузащитник Френки де Йонг, с которым он состоит в дружеских отношениях. До этого спортсмены заявляла, что готовы продолжить карьеру только в одной команде.