Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутинью может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» рассматривают возможность приобрести 26-летнего бразильца летом 2019 года и заплатить за него 115 млн евро.
Сам Коутинью, как сообщалось ранее, хочет выступать за «МЮ» и уже общался с игроками команды по поводу перехода.
Бразилец в составе «Барсы», контракт с которой рассчитан до лета 2023 года, провёл 39 матчей, забив восемь голов.
Ранее «Манчестер Юнайтед» победил французский ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.