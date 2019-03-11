«МЮ» готов приобрести Котинью за 115 млн евро

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутинью может перейти в английский « Манчестер Юнайтед ».

«Красные дьяволы» рассматривают возможность приобрести 26-летнего бразильца летом 2019 года и заплатить за него 115 млн евро.

Сам Коутинью, как сообщалось ранее, хочет выступать за «МЮ» и уже общался с игроками команды по поводу перехода.

Бразилец в составе «Барсы», контракт с которой рассчитан до лета 2023 года, провёл 39 матчей, забив восемь голов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» победил французский ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.