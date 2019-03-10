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СМИ: футболисты бразильского клуба упали в обморок во время тренировки после удара молнии 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Игроки бразильской футбольной команды "Насионал де Сан-Домингуш" упали в обморок во время разминки после того, как в тренировочное поле ударила молния. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.
Как уточняется, инцидент произошел вечером в пятницу в городе Санта-Китерия, северо-восточный штат Сеара, однако известно об этом стало только сейчас.
По свидетельствам очевидцев, слова которых приводит телеканал, разминка началась около 17:30 по местному времени (23:30 мск) и примерно через три минуты после ее начала игроки оказались на газоне в результате удара стихии.
"Я увидел вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Я испугался, решив, что они умерли", — приводит телеканал слова находившегося поблизости одноклубника пострадавших Элтона Мендонсы Боржеса, не уточнившего количество игроков, находившихся на поле.
Сам он, по счастливой случайности не пострадал, поскольку в момент разряда был вне поля. Футболист также уточнил, что дождя во время инцидента не было, а газон был сухим.
Удар молнии ощутили также игроки команды, тренировавшейся на находящемся поодаль газоне. "Нас всех также повалило на землю", — рассказал телеканалу Элио Шименес из команды "Крузейру-де-Арейя", уточнив, что его одноклубникам помощь медиков не потребовалась.
Часть игроков "Насионала" пришли в себя только после сердечно-легочной реанимации, которую им оказали очевидцы происшествия, трое пострадавших были госпитализированы. Им диагностировали частичную потерю моторики, нарушение зрительных функций и гематомы. Позже все они были выписаны из больницы после проведения обследования. Информации о том, как инцидент сказался на локальном первенстве, где выступают обе команды, телеканал не привел.
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