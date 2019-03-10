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Адвокат Кокорина раскрыл подробности ожога ноги игрока 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как чувствует себя футболист в СИЗО, передает "Спорт-Экспресс".
Игрок получил ожог ноги в результате некачественно проведенной медицинской процедуры. Кокорин потребовал вызвать к нему врача из "Зенита".
"Ожог с проникновением в мышечную ткань на одной точке, а на второй только кожные покровы сожжены. Мне незачем врать. Еще нам говорят, что нога немеет, потому что Кокорин сидит и смотрит телевизор. Но почему-то немеет именно та нога, где была операция на колене, а вторая нет. Другие обвиняемые тоже лежат, смотрят телевизор и ни у кого ничего не немеет.
Да и потом, эти спортивные упражнения без контроля и в таком ограниченном количестве и метраже без препаратов, могут только навредить. Поэтому он сейчас максимально осторожно к этому подходит. Это все тоже надо учитывать. Правильно некоторые развитые блогеры говорят, что теперь замначальника ФСИН специалист по восстановлению после травм. У него действительно идет онемение ноги, это очень плохой симптом, потому мы и начали бить тревогу", — заявил адвокат.
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Футбол , Видео , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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