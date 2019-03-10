Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Смолова помог «Локомотиву» победить «Анжи» в матче РПЛ 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Twitter
Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Каспийске на «Анжи Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу железнодорожникам принесли голы Джефферсона Фарфана и Фёдора Смолова, забивших на 21-й и 80-й минутах. Оба игрока стали авторами голевых передач друг на друга.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Анжи» с 18 очками находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.
В 20-м туре «Локомотив» на своём поле примет «Краснодар», а «Анжи» в Каспийске примет самарские «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что гол Георгия Джикии принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в московском дерби РПЛ.
RT на русском: последние новости
«Челси» в компенсированное время ушёл от проигрыша «Вулверхэмптону» в АПЛ Как гол Джикии и игра от обороны помогли «Спартаку» выиграть у «Динамо» в 19-м туре РПЛ Месси вышел на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в чемпионате Испании
Футбол , Георгий Джикия , Федор Смолов , Спартак
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов»
Биатлон Статьи
Чемпионка дала интервью Губерниеву без слов
Зимние виды спорта
«Проламывает потолок и улетает»
Фигурное катание Статьи
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
«Канадки могут ударить в спину»
Хоккей Статьи
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение