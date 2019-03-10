Гол Смолова помог «Локомотиву» победить «Анжи» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Каспийске на «Анжи Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу железнодорожникам принесли голы Джефферсона Фарфана и Фёдора Смолова , забивших на 21-й и 80-й минутах. Оба игрока стали авторами голевых передач друг на друга.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Анжи» с 18 очками находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.

В 20-м туре «Локомотив» на своём поле примет «Краснодар», а «Анжи» в Каспийске примет самарские «Крылья Советов».