Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Каспийске на «Анжи Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу железнодорожникам принесли голы Джефферсона Фарфана и Фёдора Смолова, забивших на 21-й и 80-й минутах. Оба игрока стали авторами голевых передач друг на друга.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Анжи» с 18 очками находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.
В 20-м туре «Локомотив» на своём поле примет «Краснодар», а «Анжи» в Каспийске примет самарские «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что гол Георгия Джикии принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в московском дерби РПЛ.