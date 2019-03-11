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Тренер «Анжи» сравнил молодых футболистов с новобранцами в Великой Отечественной 

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сравнил дебютантов на футбольном поле с новобранцами на фронте во время Великой Отечественной войны. Его слова приводит «Матч ТВ».
Адиев связал неуверенную игру «Анжи» в первом тайме матча с «Локомотивом» с большим количеством молодых игроков. Игру Шахбана Гайдарова, Никиты Андреева и Ивана Иванченко он оценил как «нормальную». Он также отметил, что начинающим футболистам «нужно время», которого тренерам не всегда хватает на работу с ними.
«В Великую Отечественную войну на фронт в 16 лет брали, так и нам приходится кидать молодых ребят в жаркое пекло», — заключил он.
Махачкалинский клуб проиграл «Локомотиву» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 0:2.
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Футбол , Шахбан Гайдаров , Никита Андреев , Магомед Адиев , Иван Иванченко
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