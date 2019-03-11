Благотворительный вечер «Красно-белая семья: Из поколения в поколение»

23 марта 2019 года на территории стадиона «Открытие Арена» пройдет благотворительный вечер фонда Артема Реброва «Своими глазами»в честь акции «Из поколения в поколение». Организаторами проекта выступают игроки ФК «Спартак» Артем Ребров, Роман Зобнин, Александр Селихов, Луиз Адриано, Георгий Джикия, а также объединение болельщиков «Spartak Street Style».

В ходе благотворительного вечера организаторы подведут итоги первого этапа акции, а также проведут сбор средств на благотворительном аукционе. Среди лотов аукциона: футболка Туринского Ювентуса с автографами игроков команды, футболки с автографом Криштиану Роналду и других известных футболистов, памятная, чемпионская серебряная монета с позолотой, шахматные доски, подписанные гроссмейстером Сергеем Карякиным и многое другое. Все гости получат памятные сувениры, смогут пообщаться со своими кумирами и принять участие в розыгрыше ценных призов от ФК «Спартак».

Георгий Джикия, игрок футбольного клуба «Спартак» Москва:

«Мне было очень приятно принять предложение Артема поучаствовать в таком проекте. Ведь делать добро для людей, окружающих нас — одна из великих ценностей и миссий каждого человека. Наблюдая за тем, сколько личного времени, сил и средств Артем вкладывает в свой Фонд, просто невозможно не заразиться его примером. Для меня было важно не просто формально выделить какую-то сумму в Фонд, но и прочувствовать эмоции, порадоваться вместе с тем, кому помогает Фонд. Поэтому я с радостью хочу помочь и пройти путь к выздоровлению, насколько это возможно, с конкретным пациентом фонда, спартаковской болельщицей — Натальей. Всегда отмечаю болельщиков, которые своими силами и средствами помогают деятельности фонда. Спасибо вам! Один за всех и все за одного!»

Антон Дубовский, директор БФ «Своими глазами»:

«День за днем мы ведем работу для того, чтобы как можно больше слабовидящих смогли наслаждаться полноценной жизнью. Да, мы пока не добились грандиозных успехов и сталкиваемся с большим количеством трудностей. Однако, когда я вижу глаза, слышу в телефонном разговоре голос или читаю сообщение от наших подопечных и их родителей, меня переполняет гордость за наш большой проект. И независимо от того, оплатили мы операцию, приобрели очки или закупили оборудование для тифлокомментариев на стадионе, огромную радость испытывают абсолютно все участники процесса.»

Среди гостей мероприятия ожидаются не только игроки и ветераны Спартака, но и популярные спортсмены, музыканты и актеры.

О благотворительном фонде «Своими глазами»:

Рассказывает Артем Ребров, вратарь ФК «Спартак»:

«4 сентября мы официально открыли наш Благотворительный фонд «Своими глазами». Фонд, выросший из одноименной благотворительной акции, стартовавшей в 2017 году. Идея Фонда проста и понятна — помощь малообеспеченным людям с проблемами зрения. Однако замысел проекта #изпоколениявпоколение — это интеллектуальный труд, мозговые штурмы и успешная итоговая реализация, проводимые совместно с болельщиками из объединения «Spartak Street Style». Мы проводим уже вторую нашу совместную акцию. И уверен, это не предел. Отдельно хочу отметить, что кроме действующих футболистов, нас поддержали и Легенды ФК «Спартак» — Олег Иванович Романцев, Ринат Файзрахманович Дасаев, Дмитрий Васильевич Ананко, Юрий Васильевич Гаврилов, Сергей Юрьевич Родионов. За что им большое спасибо и низкий поклон.

О благотворительном проекте #изпоколениявпоколение:

Рассказывает Юрий Звягинцев, объединение болельщиков «Spartak Street Style»:

Наше объединение — состоит из активных болельщиков клуба, постоянно поддерживающих «Спартак» как на домашних, так и на выездных играх. Поэтому нам как никому другому понятно, что может быть дорого простому болельщику. Соединив это, мы создали так называемые благотворительные боксы. В каждый из которых положили высококачественную футболку с уникальным принтом (изображение одного из футболистов-чемпионов и легенды клуба) и необычным кроем; почтовую открытку с реальным автографом игрока или легенды; виниловый магнит; брелок, а также набор стикеров. Также специально для этой акции в Великобритании были заказаны значки высочайшего качества, которые будет приятно как хранить в коллекции, так и носить на одежде.

Прибыль же от продажи боксов зачисляется на счет благотворительного фонда».

Аккредитация по телефону +79197238287

Место проведения: Москва, Волоколамское шоссе, 69, Стадион «Открытие Арена», вход со стороны трибуны «А».

Время проведения: 15:00 — 20:00