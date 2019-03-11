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СМИ: главный тренер ФК «Манчестер Сити» Гвардиола намерен продлить контракт с клубом 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола планирует продлить соглашение с клубом до 2023 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.
По информации источника, 48-летний специалист сообщил своему окружению, что намерен принять предложение о продлении контракта с клубом из Манчестера. Действующее соглашение Гвардиолы истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что Гвардиола рассматривает возможность подписания четырехлетнего контракта с итальянским "Ювентусом", наставником которого в настоящее время является Массимилиано Аллегри.
Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года, за это время клуб выиграл чемпионат Англии, Суперкубок Англии и дважды — Кубок английской Лиги. В сезоне-2017/18 испанец был признан лучшим тренером чемпионата Англии. В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 74 очка после 30 матчей. В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб 12 марта проведет ответный матч с немецким "Шальке" дома, первый матч, прошедший в Германии, завершился победой англичан со счетом 3:2.
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