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WADA свяжется с ФИФА после прихода Нагорных в «Локомотив» 

Спорт РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) свяжутся с Международной федерацией футбола (ФИФА), чтобы представители ФИФА смогли оценить, могут ли они предпринять какие-либо действия в связи с избранием Юрия Нагорных в совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив".
Новый состав совета директоров "Локомотива", в который вошел Нагорных, был избран в начале марта. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Нагорных, который ранее был заместителем министра спорта РФ, от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Данное решение было вынесено на основе расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.
Позднее информатор WADA Виталий Степанов написал открытое письмо главе организации Крэйгу Риди, в котором попросил дать оценку избранию Юрия Нагорных в совет директоров "Локомотива".
"WADA разделяет вашу обеспокоенность тем, что Нагорных, по всей видимости, вернулся к спортивной деятельности, и свяжется с ФИФА, чтобы они могли оценить, смогут ли они предпринять какие-либо действия. Как подтвердил мне юридический отдел WADA, организация не имеет никакой юрисдикции в отношении Нагорных", — говорится в письме Риди Степанову, текст которого опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист Хайо Зеппельт.
Глава WADA добавил, что "те, кто подписал всемирный антидопинговый кодекс, могут действовать против отдельных лиц, только если эти лица подчиняются их правилам".
"У нас нет каких-либо оснований утверждать, что Нагорных как (бывший) правительственный чиновник был связан в соответствующее время какими-либо правилами, применяемыми в соответствии с всемирным кодексом. Поэтому ФИФА должна будет оценить ситуацию на основе других норм, отличных от их антидопинговых правил", — заключил Риди.
Риди также обратил внимание на то, что WADA старается разрешить эту ситуацию, добавив в проект кодекса на 2021 год условие, которое обяжет правительства требовать от официальных лиц и чиновников, связанных со спортом, согласия действовать в рамках кодекса.
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Футбол , Юрий Нагорных , Виталий Степанов , Ричард Макларен , Локомотив , Всемирное антидопинговое агентство
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