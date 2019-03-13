WADA свяжется с ФИФА после прихода Нагорных в «Локомотив»

Новый состав совета директоров "Локомотива", в который вошел Нагорных, был избран в начале марта. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Нагорных, который ранее был заместителем министра спорта РФ, от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Данное решение было вынесено на основе расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном

Позднее информатор WADA Виталий Степанов написал открытое письмо главе организации Крэйгу Риди, в котором попросил дать оценку избранию Юрия Нагорных в совет директоров "Локомотива".

"WADA разделяет вашу обеспокоенность тем, что Нагорных, по всей видимости, вернулся к спортивной деятельности, и свяжется с ФИФА, чтобы они могли оценить, смогут ли они предпринять какие-либо действия. Как подтвердил мне юридический отдел WADA, организация не имеет никакой юрисдикции в отношении Нагорных", — говорится в письме Риди Степанову, текст которого опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист Хайо Зеппельт.

Глава WADA добавил, что "те, кто подписал всемирный антидопинговый кодекс, могут действовать против отдельных лиц, только если эти лица подчиняются их правилам".

"У нас нет каких-либо оснований утверждать, что Нагорных как (бывший) правительственный чиновник был связан в соответствующее время какими-либо правилами, применяемыми в соответствии с всемирным кодексом. Поэтому ФИФА должна будет оценить ситуацию на основе других норм, отличных от их антидопинговых правил", — заключил Риди.

Риди также обратил внимание на то, что WADA старается разрешить эту ситуацию, добавив в проект кодекса на 2021 год условие, которое обяжет правительства требовать от официальных лиц и чиновников, связанных со спортом, согласия действовать в рамках кодекса.