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Дзюба и Головин вошли в состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана — в Астане 24 марта.
ТАСС: последние новости
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