Возвращение Зидана приблизило звезду «Челси» к «Реалу»

Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Челси» 100 миллионов фунтов (около 115 миллионов евро) за полузащитника Эдена Азара . Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, решающим фактором в переговорах может стать возвращение на тренерский пост в «Реале» француза Зинедина Зидана , который является «идолом» Азара. Сделка запланирована на летнее трансферное окно 2019 года.

О подписании контракта с Зиданом мадридский клуб объявил 11 марта. На посту французский тренер сменил Сантьяго Солари. Он ушел из «Реала» в мае 2018-го и в течение 10 месяцев оставался без работы. По информации A Bola Brasil, Зидан уже выдвинул руководству клуба условие: не продавать бразильского защитника Марсело.