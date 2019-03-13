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Возвращение Зидана приблизило звезду «Челси» к «Реалу» 

Lenta.ru + ещё 90 41 минуту назад
Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Челси» 100 миллионов фунтов (около 115 миллионов евро) за полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, решающим фактором в переговорах может стать возвращение на тренерский пост в «Реале» француза Зинедина Зидана, который является «идолом» Азара. Сделка запланирована на летнее трансферное окно 2019 года.
О подписании контракта с Зиданом мадридский клуб объявил 11 марта. На посту французский тренер сменил Сантьяго Солари. Он ушел из «Реала» в мае 2018-го и в течение 10 месяцев оставался без работы. По информации A Bola Brasil, Зидан уже выдвинул руководству клуба условие: не продавать бразильского защитника Марсело.
Об интересе «Реала» к Азару сообщается не впервые. Так, летом Daily Mail писала, что «Челси» потребовал от мадридцев 200 миллионов фунтов стерлингов (224 миллиона евро). Бельгиец играет в Лондоне с 2012 года. В составе «аристократов» бельгиец стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.
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Футбол , Видео , Зинедин Зидан , Эден Азар , Реал , Daily Mail
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